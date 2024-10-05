T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/222 Esas

DAVACI: İLHAN CAN

DAVALI: 1- GÖLBAŞI (ANKARA) BELEDİYESİ

2-T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

''Davacı İlhan CAN; Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesinde bulunan tapuda kayıtlı olmayan ve tescili istenilen alanın; Güneyde Eski 63 nolu parsel yeni 122593/22 ve eski 68 parsel yeni 122593/25 ada parsel numaralı taşınmazlar, batısında eski 1762 parsel, yeni 122593/21 ada parsel numaralı taşınmazlar, A11 ile gösterilen ve 1.536,30 m2 ile sınırlandırılmış kısmının, tapu kaydı oluşturularak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep edildiği, taşınmazın harca esas değerinin 537.705,00 TL olacağına dair rapor sunulduğu iş bu taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia eden kişilerin ilandan başlayarak 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları aksi durumda talep eden kişi, adına tescil edilebileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur ,''iş bu ilan metninin TMK 713/5 maddesi uyarınca ilan olunur.