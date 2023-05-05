T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2021/899 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; KONİSA şirketine tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılması talep edilmiştir.Dava konusu Ankara ili Gölbaşı İlçesi İncek- İmar Mah.142 Ada 1 parselde kain taşınmazın ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden davalı KONİSA adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davalı KONİSA duruşmanın atılı bulunduğu 14/11/2023 günü saat 09:40 mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.