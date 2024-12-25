T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C.GÖLCÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/49 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 912 Ada, 1 Parsel, 15 Daireli 5 Katlı Bahçeli Kargir Apartman ve Arsası Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Mahallesi / Köyü Düzviran Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 512,52 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS-0.30 ve KAKS- 0.60 olmak üzere Otel Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.979.717,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 12:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 12:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, 1664 Ada, 1 Parsel, 15 Daireli 5 Katlı Bahçeli Kargir Apartman ve Arsası Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 22,49 m2

İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Onama sınırı dışında kalmakta ve Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 174.634,85 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 13:49

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 13:49

21/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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