Yayınlanma: 17.02.2025 - 00:01

T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/47 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KAVAKLI Mahalle/Köy, 448 Ada, 14 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüz ölçümü: 362,36 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 754/79182 sayılı imar durumu belgesinde bu taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam, 2 katlı,E=0,80 olmak üzere Ticaret Alanında kalmaktadır

Kıymeti: 2.174.160,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2025 - 10:24

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 10:24

10/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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