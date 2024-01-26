T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

Dosya-Karar No: 2023/836 Esas - 2023/941

DOSYA NO: 2023/836 Esas

KARAR NO: 2023/941

SANIK: GUL BEDEAN, Abdullah ve - oğlu, 01/01/2004 afganistan doğumlu,

İLAN METNİ:

Mahkememiz dosyasında sanık GUL BEDEAN hakkında verilen 29.11.2023 tarihli karar ile müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; yetkili yerin Şiran İlçesi olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK nın 12 ve 18 maddeleri gereğince Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

Dosyanın görevli ve yetkili Şiran Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

Karar verilmiş mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememiz verilecek veya başka mahkemeler aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine tutturulacak tutanak ile Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere itiraz yolu açık olduğu, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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