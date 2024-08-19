T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:00

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;

1- Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;

2- Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

3- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

5- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,

6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

7- İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,

Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.08/08/2024

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

DOSYA NO

DURUŞMA TARİH/SAAT

İL -İLÇE

MAHALLE / KÖYÜ

MEVKİİ

ADA/ PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜM

MALİK/LERİ

2024/469 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahiminçayırı

146 / 3

Bahçe

108,43 m2

İsmet TANIŞ

2024/471 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahiminçayırı

146 / 31

Bahçe

135,20 m2

Köksal TANIŞ

2024/473 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahiminçayırı

146 / 15

146 / 12

Bahçe

Bahçe

108,87 m2

113,43 m2

Sabri TANIŞ

2024/475 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahiminçayırı

146 / 11

146 / 13

Bahçe

Bahçe

201,63 m2

228,96 m2

Kerim TANIŞ

2024/477 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahiminçayırı

146 / 17

Bahçe

274,30 m2

Fatma TANIŞ

Senem TANIŞ

Temel TANIŞ

Gülseren DUMAN

Gülümser TANIŞ

Yusuf TANIŞ

Zennure TANIŞ

2024/479 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahiminçayırı

146 / 19

Bahçe

110,33 m2

Muhammet TANIŞ

2024/481 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

Eski Sobran

--------------

Eski Sobran

--------------

Eski Sobran

235 / 6

-------

235 / 13

-------

135 / 1

Bahçe

-------

Tarla

------

Tarla

689,30 m2

-------------

300,22 m2

-------------

1428,64 m2

Fatma TANIŞ

--------------------

Fatma TANIŞ

-------------------

Zikri TANIŞ

Lokman TANIŞ

Halil TANIŞ

Ayşe TANIŞ

Hafize UÇAN

Salih TANIŞ

Fatma TANIŞ

Sinan TANIŞ

Fazil TANIŞ

Elyasa TANIŞ

Şeyma TANIŞ

2024/483 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

Eski Sobran

235 / 16

Tarla

2040,87m2

Gülüzar TANIŞ

Mikail TANIŞ

İkbal KORKMAZ

2024/485 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

Eski Sobran

147 / 1

146 / 4

146 / 5

Tarla

Bahçe

Bahçe

270,05 m2

179,31 m2

95,05 m2

Kamil TANIŞ

Nurettin TANIŞ

Pakize TAKMAZ

Fatma TANIŞ

Saliha KÖKÇAN

Fatih TANIŞ

Salih TANIŞ

Gülperi TANIŞ

Cevahir TANIŞ

Arife TANIŞ

Nazife TANIŞ

2024/487 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular

köyü

İbrahiminçayırı

146 / 8

Bahçe

729,27 m2

Meryem YEŞİL

Seher YAKUT

Mehri YEŞİL

Havva TANIŞ

Şükrane UÇAN

Mustafa TANIŞ

Muhammet TANIŞ

2024/489 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

Arzukumu

Arzukumu

145 / 27

145 / 23

Bahçe

Bahçe

103,062 m2

139,24 m2

Köksal TANIŞ

Hasibe YEŞİL

2024/491 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahiminçayırı

146 / 14

Bahçe

104,29 m2

Salih TANIŞ

2024/493 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

Arzukumu

145 / 22

Bahçe

576,99 m2

Emin UÇAN

2024/495 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahimçayırı

146 / 25

Bahçe

181,61 m2

Bahri TANIŞ

2024/497 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

İbrahimçayırı

146 / 7

146 / 24

Bahçe

Bahçe

334,51 m2

602,54 m2

Fehmi TANIŞ

2024/499 Esas

16/10/2024

10:15

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

Arzular Köyü

Eski Sorbarn

235 / 31

235 / 30

Tarla

Tarla

2070,31 m2

971,43 m2

Asiye ARSLANTÜRK

Zihni KADAKAL

Necla BOZO

Güner KADAKAL

Erkan KADAKAL

Adnan KADAKAL

Ufuk KADAKAL

Selma KADAKAL

Celali KADAKAL

Melek UÇAR

Osman KADAKAL

Neriman TANIŞ

Yüksel KADAKAL

Ayşe KILIÇ

#ilangovtr Basın No: ILN02078034