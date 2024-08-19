T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;
1- Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
2- Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
3- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
5- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
7- İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.08/08/2024
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
DOSYA NO
DURUŞMA TARİH/SAAT
İL -İLÇE
MAHALLE / KÖYÜ
MEVKİİ
ADA/ PARSEL
NİTELİK
YÜZÖLÇÜM
MALİK/LERİ
2024/469 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahiminçayırı
146 / 3
Bahçe
108,43 m2
İsmet TANIŞ
2024/471 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahiminçayırı
146 / 31
Bahçe
135,20 m2
Köksal TANIŞ
2024/473 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahiminçayırı
146 / 15
146 / 12
Bahçe
Bahçe
108,87 m2
113,43 m2
Sabri TANIŞ
2024/475 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahiminçayırı
146 / 11
146 / 13
Bahçe
Bahçe
201,63 m2
228,96 m2
Kerim TANIŞ
2024/477 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahiminçayırı
146 / 17
Bahçe
274,30 m2
Fatma TANIŞ
Senem TANIŞ
Temel TANIŞ
Gülseren DUMAN
Gülümser TANIŞ
Yusuf TANIŞ
Zennure TANIŞ
2024/479 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahiminçayırı
146 / 19
Bahçe
110,33 m2
Muhammet TANIŞ
2024/481 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
Eski Sobran
--------------
Eski Sobran
--------------
Eski Sobran
235 / 6
-------
235 / 13
-------
135 / 1
Bahçe
-------
Tarla
------
Tarla
689,30 m2
-------------
300,22 m2
-------------
1428,64 m2
Fatma TANIŞ
--------------------
Fatma TANIŞ
-------------------
Zikri TANIŞ
Lokman TANIŞ
Halil TANIŞ
Ayşe TANIŞ
Hafize UÇAN
Salih TANIŞ
Fatma TANIŞ
Sinan TANIŞ
Fazil TANIŞ
Elyasa TANIŞ
Şeyma TANIŞ
2024/483 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
Eski Sobran
235 / 16
Tarla
2040,87m2
Gülüzar TANIŞ
Mikail TANIŞ
İkbal KORKMAZ
2024/485 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
Eski Sobran
147 / 1
146 / 4
146 / 5
Tarla
Bahçe
Bahçe
270,05 m2
179,31 m2
95,05 m2
Kamil TANIŞ
Nurettin TANIŞ
Pakize TAKMAZ
Fatma TANIŞ
Saliha KÖKÇAN
Fatih TANIŞ
Salih TANIŞ
Gülperi TANIŞ
Cevahir TANIŞ
Arife TANIŞ
Nazife TANIŞ
2024/487 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular
köyü
İbrahiminçayırı
146 / 8
Bahçe
729,27 m2
Meryem YEŞİL
Seher YAKUT
Mehri YEŞİL
Havva TANIŞ
Şükrane UÇAN
Mustafa TANIŞ
Muhammet TANIŞ
2024/489 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
Arzukumu
Arzukumu
145 / 27
145 / 23
Bahçe
Bahçe
103,062 m2
139,24 m2
Köksal TANIŞ
Hasibe YEŞİL
2024/491 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahiminçayırı
146 / 14
Bahçe
104,29 m2
Salih TANIŞ
2024/493 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
Arzukumu
145 / 22
Bahçe
576,99 m2
Emin UÇAN
2024/495 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahimçayırı
146 / 25
Bahçe
181,61 m2
Bahri TANIŞ
2024/497 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
İbrahimçayırı
146 / 7
146 / 24
Bahçe
Bahçe
334,51 m2
602,54 m2
Fehmi TANIŞ
2024/499 Esas
16/10/2024
10:15
Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arzular Köyü
Eski Sorbarn
235 / 31
235 / 30
Tarla
Tarla
2070,31 m2
971,43 m2
Asiye ARSLANTÜRK
Zihni KADAKAL
Necla BOZO
Güner KADAKAL
Erkan KADAKAL
Adnan KADAKAL
Ufuk KADAKAL
Selma KADAKAL
Celali KADAKAL
Melek UÇAR
Osman KADAKAL
Neriman TANIŞ
Yüksel KADAKAL
Ayşe KILIÇ