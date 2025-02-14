T.C. GÜRPINAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

T.C. VAN GÜRPINAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 07.05.2024 tarihli bakan oluru kararıyla uygun bulanan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarihli ve 201993 sayılı kamu yararı kararıyla kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur." SIRA NO MAHKEME ESAS NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ MALİKLERİ TAŞINMAZ VASFI "YÜZ ÖLÇÜMÜ(m²)" "KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZ ÖLÇÜMÜ

(m²)" DAVA TARİHİ

1) 2025/74 GÜRPINAR AKPINAR 454 47 ENVER ATAN TARLA 2.684,08 707,11 25.1.2025

2) 2025/75 GÜRPINAR AKPINAR 450 29 BEDİR KUŞÇİ ARSA 2.467,56 150,75 25.1.2025

3) 2025/76 GÜRPINAR AKPINAR 450 50 MEHMET EMİN ATAN TARLA 9.708,54 170,27 25.1.2025

4) 2025/76 GÜRPINAR AKPINAR 450 30 MEHMET EMİN ATAN TARLA 4.569,57 497,28 25.1.2025

5 2025/77 GÜRPINAR AKPINAR 450 52 EBUBEKİR TUNCİL, EMRAH TUNCİL, FAZİL TUNCİL, KEZİBAN TUNCİL, MEHMET SALİH TUNCİL, AYŞE GÜLTEKİN, DÜNYAMALİ TUNCİL, GEVİ TUNCEL, HALİME ÇOBAN, MİRZA SÜLEYMANOĞLU TARLA 7.570,90 525,81 25.1.2025