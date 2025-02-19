Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2014/438 Esas

DAHİLİ DAVALI ÖZGÜR ÇELİK Davacılar, HADİM MAL MÜDÜRLÜĞÜ, MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar, HALİL ÇELİK, NERİMAN ÖZGEN, NERİMAN YAMAN, VELİ CEYLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; DAHİLİ DAVALI Özgür ÇELİK'in yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar evrakı tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.