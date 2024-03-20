T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:00

ESAS SAYISI: 2022/1111 Esas

Davalı - Eşşe Emeksiz Davacı, DSİ ile Davalı Eşşe Emeksiz arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;Davalı Eşşe EMEKSİZ yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Bilirkişi Raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.