T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/499 Esas

DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davacı ORHAN AKGÜN ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Fıstıközü Mahallesi 106 ada 616 parsel sayılı taşınmazın Doğusu: Tapulama Harici taşınmaz, Batısı: Tapulama Harici yer, Kuzeyi: Tapulama harici yer taşınmaz, Güneyi: Tapulama Harici taşınmaz ile çevrili taşınmaz nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyetliği altında bulunan 10279.29 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/499 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.