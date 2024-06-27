T.C. HALFETİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/331 Esas

DAVALI: YASİN BOYATAN (19840980694 TCKN,Müslüm ve Gülüzar'dan olma,01/09/1982 doğumlu)

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasının yapılan ara kararı gereğince ;

Davacı YAŞAR KIRAT tarafından davalı YASİN BOYATAN aleyhine açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında davalı YASİN BOYATAN adına çıkartılan dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saatini bildirir ihtarlı davetiyenin bila tebliğ iade edildiği, davalı 19840980694 T.C kimlik numaralı YASİN BOYATAN'a dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ; davalı 19840980694 T.C kimlik numaralı YASİN BOYATAN'a duruşma günü olan 11/10/2024 günü saat 09:50'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirlenen gün ve saatte mazeretsiz bir şekilde duruşmaya gelmediği, kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda hüküm verileceği hususunun dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebilğ olunmuş sayılacağı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin davetiye ile tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.29/05/2024