T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/709 Esas

DAVALI : ASAAD ALSAYED -(OMAR VE HAMİDA OĞLU, 1989 D.LU)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalıya çıkartılan dava dilekçesi tebligatınıniade edildiği, tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği, kendisine tebligat yapılamayacağı anlaşıdığından dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca, davalı tarafından cevap dilekçesi verilmezse, Davalı ASAAD ALSAYED'in 30/01/2025 günü saat 11:45'te mahkememizde yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı ASAAD ALSAYED'e dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.