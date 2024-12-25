T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/918 Esas

DAVALI : KHALED ALSATOUF (MOHAMAD OĞLU 2000 D.LU)

Davacı Elee Alsatouf tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davalıya çıkartılan dava dilekçesi tebligatının iade edildiği, tüm aramalara rağmen yurt içi ve yurt dışı adresine ulaşılamadığı anlaşıdığından dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanentebliğine karar verilmiştir.

Davacı; dava dilekçesi ile; boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca, davalı tarafından cevap dilekçesi verilmezse, Davalı Khaled Alsatouf'un 20/03/2025 günü saat 09:35'te mahkememizde yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı Khaled Alsatouf'a dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.