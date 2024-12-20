T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Esas No: : 2021/1276
Karar No. : 2022/1975
Müştekiler : 1) HALİD ELMÜHEYMİD
Musa ve Fatma oğlu, 01/01/1990 Halep doğumlu
2) İMED IMHEMİ
Adil ve emel oğlu, 01/01/1998 Halepdoğumlu
Suç : Basit yaralama
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 27/12/2020
Karar Tarihi : 16/11/2022
Kanun maddesi : TCK 62/1
Verilen ceza : 3 ay 22 gün hapis cezası
İstinaf eden : Sanık Doğan Dönmez
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile Sanık Doğan Dönmez'in istinaf başvuru dilekçesinin müştekilere 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.