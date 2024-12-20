T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: : 2021/1276

Karar No. : 2022/1975

Müştekiler : 1) HALİD ELMÜHEYMİD

Musa ve Fatma oğlu, 01/01/1990 Halep doğumlu

2) İMED IMHEMİ

Adil ve emel oğlu, 01/01/1998 Halepdoğumlu

Suç : Basit yaralama

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 27/12/2020

Karar Tarihi : 16/11/2022

Kanun maddesi : TCK 62/1

Verilen ceza : 3 ay 22 gün hapis cezası

İstinaf eden : Sanık Doğan Dönmez

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile Sanık Doğan Dönmez'in istinaf başvuru dilekçesinin müştekilere 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.