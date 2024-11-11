T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DÜZELTME İLANI

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/128 Esas

Mahkememizin 28.08.2024 tarih ve 2024/92 Esas sayılı dosyası üzerinden yapılan ilandaki kamulaştırılacak taşınmazlar kısmının B bendinde geçen 2024/128 Esas sayılı dosyadan "1- Hatay İli, Antakya ilçesi, DikmeceMahallesi 173 Ada 3parsel" ibaresinin sehven yanlış yazıldığı anlaşıldığından; mahkememizin 28.08.2024 tarihli ilanındaki kamulaştırılacak taşınmazlar kısmı aşağıdaki şekilde düzeltilmiş olup;

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ:

B) 2024/128Esas sayılı dosyadan

1- Hatay İli, Antakya ilçesi, DikmeceMahallesi175 Ada 3parsel

Yüzölçümü: 26,087,81 m²

Malikler:1- Süleyman Köse- TCKN: 4................52

2- Remzi Köse- TCKN:4............22

3- Behire Köse TCKN: 1..........56

Banka Şubesi: HalkBankası Antakya Şubesi