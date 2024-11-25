T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

Sayı: E.72929005-2022/865-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 18/07/2024 tarih, 2022/865 esas ve 2024/360 karar sayılı ilamı ile sanık Yusuf Karadeniz hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan 4 ay 15 gün hapis ve 90,00 TL adli para cezasına karar verildiği, verilen kararın müşteki Yakup Küçük' ün adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle veya bulunduğu ildeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne verebileceği bir dilekçe suretiyle itiraz edilebileceği hususunun ihtarına, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin ihtarına,yasal yedi günlük süre içerisinde itiraz edilmesi halinde duruşma açılmasına, tarafların duruşmaya daveti ile usule uygun davete rağmen duruşmaya gelmemeleri halinde yokluklarında karar verileceğinin ihtarına, CMK 252/3 uyarınca, itirazın sanık dışındakiler tarafından yapılması halinde CMK 251/3 gereğince sanık hakkında uygulanan 1/4 indirim hakkının korunacağının, sanığın itirazı sonucunda duruşma açılması halinde ise sanığın 1/4 oranında indirim hakkını kaybedeceğinin ihtarına, dair dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar verildiği ilanen tebliğ olunur.