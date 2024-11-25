T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

Sayı: E.72929005-2015/1306-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 19/09/2024 tarih, 2015/1306esas ve 2024/434 karar sayılı ilamı ile sanık Rahaf Mehmet hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "2565 Sayılı Yasaya Aykırılık" suçundan düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün sanığın yokluğunda Cumhuriyet Savcısı huzurunda kararın tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK'nın 273.maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.