T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:01

T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/61 Esas

Davacı Umut KÖROĞLU (TCKN: 176*****06) tarafından davalı Erkan ALPASLAN (TCKN: 15*****62) ve diğerleri aleyhine açılan davanın dava dilekçesinde özetle, Subaşı Mahallesi Samandağ Bulvarı Dış Kapı No:125 İç Kapı No:9 Didem Apartmanı Defne/HATAY adresinde bulunan, 4532 Parsel mevkili betonerme bina, 06.02.2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş/Pazarcık olan deprem neticesinde hasar gördüğünü ve ağır hasarlı bina olduğunu belirterek dava, takip ve şikayet haklarının saklı kalmak kaydıyla 6100 S. Kanunun 107’nci maddesi uyarınca; Davacı Umut KÖROĞLU'nun bir bağımsız bölümde kat irtifakına sahip olduğu binanın depremden dolayı içindeki eşyalarla birlikte hasar görmesi nedeniyle haksız fiil nedeniyleuğranılan bina(konut) zararı için 100.000,00 TL, eşya zararı için 10.000,00 TL, müvekkilinin yaşadığı psikolojik acı, elem, keder, ızdırap nedeniyle meydana gelen 30.000,00 TL manevi zarar karşılığı toplamda 140.000,00 TL tazminatın deprem tarihi olan 06.02.2023tarihinden itibaren işleyecek yasalfaizi, yargılama gideri, avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme olarak davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep etmiş olup, davalı Erkan Alpaslan'a yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesi "6100 Sayılı HMK'nun 122, 127 ve 129. maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK'nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK'nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nun 131. maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ihtar olunur. " ihtarıyla birlikte davalı Erkan Alpaslan'a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.