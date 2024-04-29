T.C. HATAY İCRA DAİRESİ
2023/228 TLMT.
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA İLANEN TEBLİĞİNİ İÇEREN VARAKADIR
ALACAKLI: VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ, 9250128841Vergi Nolu,
VEKİLİ: Av. Sinan Aydın
Harman Sokak Harmancı Giz Plaza No:5 K:21 D:118 Esentepe Şişli / İSTANBUL
BORÇLU: DİLEK AKSOY, 2603****228 T.C. No'lu, Armutlu Mah. Gündüz Cad. No:69 İç Kapı No:6Defne / HATAYAşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.550.000,00
1
Taşıt
Bilirkişi Raporuna Göre: Aracın 31 DK 120 Plakalı, VOLKSWAGENMarka,TIGUAN Tipi, WVG ZZZ 5NZ MW5 272 16 Şase no lu, 5 koltuklu, SİYAH Renkli, BENZİN Yakıtlı, 33536 Km, OTOMATİK vitesli, 2020 Model çalışır vaziyette Otomobil olduğu.Aracın Star Stop, Hava yastığı, Klima, Abs, Dijital gösterge, Ön ve arka camlar elektrikli, Yedek teker, KrikoYükseklik ayarlı direksiyon, Fonksiyonel direksiyon, Deri kılıflı direksiyon, Özelliklerinin olduğu, Aracın dış kısmında Ön park sensörü, Arka park sensörü, Çelik jant, Elektronik sağ ve sol ayna ve Panoramik cam tavan özelliklerinin olduğu, Aracın Anahtar ve ruhsatın olduğu, Aracın takılı tekerleklerin % 50 ömürde oldukları,
Aracın yapılan hasar sorgulamasında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilen Sigorta kayıtlarında, geçmiş hasarı olmadığı anlaşılmıştır.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/05/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2024 - 10:41
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2024 - 10:41