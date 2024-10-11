Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/265 Esas

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Dereköy Mahallesi, 128 Ada 65 ve 66 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 27/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/265 Samsun Havza Dereköy 128/65 84,25 m²

2024/265 Samsun Havza Dereköy 128/66 38,88 m²

MALİKLER: CEMİLE KAYACAN, CİHAN KARAGÜN, ÇETİN SOYSAL,ERHAN KARAGÜN, İRFAN KARAGÜN, İSA KOÇAK, KEZİBAN BOLAT, KİBARİYE ÇİTİL, METİN SOYSAL, NİGAR KARAKUŞ, ÜMMÜYE PAMUK 27/09/2024