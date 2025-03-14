Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:01

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/488 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Şeyhsafi Mahallesi 102 ada 232 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 26/02/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/488 Samsun Havza Şeyhsafi 102/232 362,77 m²

MALİK: Bilal Keskin, Hilal Aydın, Melike Keskin, Şerife Keskin, Zeynep Keskin ve Ahmet Keskin