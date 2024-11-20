T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/327 Esas

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 171 ada 3 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 12/11/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO

İLİ

İLÇESİ

MAH.

ADA/PARSEL

KAM. ALAN

2024/327

Samsun

Havza

Ereli

171/3

4,33 m²



MALİK: İSMET DİKİCİ