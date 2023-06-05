T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Haziran 2023

ESAS NO: 2020/213

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle Sakarya ili, Hendek ilçesi, Sarıyer Mahallesi hudutlarında bulunan dava konusu eski 354 Parsel (kuzeyinde Sarıyer Mahallesi 103 Ada 17 Parsel, batısında devlet ormanı olan 18 nolu Parsel, güneyinde Camili Mahallesi 118 Ada 14 Parsel , doğusunda İkramiye köyü tapulama sahası ile çevrili ) 11.068,46 m2 miktarındaki taşınmaz hakkında bir hak iddia edenlerin Hendek 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/213 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiğiİLAN olunur. 21/12/2022

