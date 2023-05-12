T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Mayıs 2023

Dosya No: 2019/553 Esas

MÜŞTEKİ: MOHSEN YAZDANIAN NAJAFABADI, Mohammadalı ve Fatemeh kızı,

03/09/1986 TAHRAN doğumlu,

STSABALAN ST. MOHSENAZADİ ALY SİMİN N;5 TEHRAN İRAN

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 16/07/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

A- Sanık ANIL GALİP ÖNAL'ın müşteki Mohsen'e yönelik üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu işlediği ..... sanığın 1000,00 TL Adli Para cezası ile Cezalandırılmasına, (doğrudan hükmedilen para cezası)

Sanığa verilen adli para cezasının miktarı ile sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca birbirini takip eden aylar halinde 20 eşit taksitle ödenmesine, .......... CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-Sanığın 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,

B)Sanık SELÇUK YAVUZ'un müşteki Ali'ye yönelik üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu işlediği ...... sanığın 1000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, (doğrudan hükmedilen para cezası)

b-Sanığa verilen adli para cezasının miktarı ile sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca birbirini takip eden aylar halinde 20 eşit taksitle ödenmesine,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurabileceği, B bendi yönünden kesin aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 09.05.2023