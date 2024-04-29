T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2014/525 Esas
SANIK: OYGUL ERMATOVA, Abdığyoz ve Karamathoh oğlu,
01/10/1990 FERGANA REGION doğumlu, Özbekistan vatandaşı
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Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 14/04/2015 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık OYGUL ERMATOVA hakkında yapılan yargılama sonucunda 5271 sayılı CMK'nın 12. maddesi uyarınca mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,
Sanık OYGUL ERMATOVA''nın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı yargılamasının yapılarak delillerin değerlendirilmesi için dava dosyasının kesinleştiğinde yetkili IĞDIR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08.03.2024