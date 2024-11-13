T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:00

Dosya No: 2023/14 Esas

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK: KAREN KHRIKYAN, Artyush ve Nellı oğlu,

05/11/2004 GÜRCİSTAN doğumlu,

M. Sargisiani Street N 2, Akhalkalaki /GEORGIA adresinde oturur.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 17/10/2023 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Her ne kadar SSÇ Karen Khrıkyan hakkında üzerine atılı eylemler nedeniyle bina veya eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-h, 145/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçu gerçekleştirmediği anlaşıldığından üzerine atılı suçtan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-b maddesi uyarınca BERAATİNE ...

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 18.10.2024