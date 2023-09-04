T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/39 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü

MEVKİİLERİ: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 175 parsel(ifrazen 101 ada 225, 226 ve 227 parseller) sayılı taşınmazın mevkiisi Seğedik-Çayırla'dır.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 199 parsel(ifrazen 101 ada 248 parsel) sayılı taşınmazın mevkiisi Kırmızıtaş'dır.

ADA NUMARALARI: 101

PARSEL NUMARALARI: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 175 parsel(ifrazen 101ada 225, 226 ve 227 parseller) ve Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü101 ada 199 parsel(ifrazen 101 ada 248 parsel) sayılı taşınmazlardır.

VASIFLARI: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 175 parsel(ifrazen 101 ada 225 parsel) sayılı taşınmazın vasfı depo sahasıdır.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 175 parsel(ifrazen 101 ada 226 ve 227 parseller) sayılı taşınmazların ve Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 199 parsel(ifrazen 101 ada 248 parsel) sayılı taşınmazın vasfı rölekasyon yoludur.

YÜZÖLÇÜMLERİ: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 175 parsel(ifrazen 101 ada 225 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 5.118,66m2 dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 175 parsel(ifrazen 101 ada 226 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 1.607,06m2 dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 175 parsel(ifrazen 101 ada 227 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 237,41m2 dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 199 parsel(ifrazen 101 ada 248 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 121,84m2 dir.

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Hayati YEŞİL, Şehriban YILDIRIM, Nuran İSLAM, Yusuf YEŞİL, Fırat YEŞİL, Kader ÖZDEMİR, Elif YEŞİL CAN, Nurşen YEŞİL ALAN.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/39 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhinekamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.03/07/2023