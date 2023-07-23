T.C. İDİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Temmuz 2023

ESAS NO: 2019/366 Esas

Davacı ŞERİF İNAN ile Davalılar DEVLET HAZİNESİNE İZAFETEN İDİL MAL MÜDÜRLÜĞÜ, KUYULU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında Mahkememizde görülmekte olan tescil davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Davacı ŞERİF İNAN tarafından Şırnak ili, İdil ilçesi, Kuyulu Köyü sınırları dahilinde N47B17A pafta numaralı taşınmaz hakkında İdil Asliye Hukuk Mahkemesine tescil davası açılmıştır. Dava İdil Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/366 Esas sırasında görülmekte olup, yasal süresi içinde itiraz olmadığı takdirde bilirkişi raporları çerçevesinde tescil hükmü kurulacağı TMK'nun 713/4-5 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.