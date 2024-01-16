T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Ocak 2024

Sayı: 2022/241 Esas 28/12/2023

Davacı, IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, ALİYILMAZ YILDIRIM, BİLGE ARSLAN, GÜLAVER AKIN, HURŞİT YILDIRIM, NAZENİ KÖKLÜ, SEHABE YILDIRIM, SONA YILDIRIM, SUNAY ARSLAN, SUZAN GÜZEL, ŞEHRİBAN MEYDA, ŞİRİNNAR GÖL, ŞÜKRAN AKIN, TACİRE ARSLAN, ZEYNELABİDİN ARSLAN, ZEYNEP ABLAY arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan), Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası gereğince;Mahkememizin 2022/241 Esas sayılı dosyada 13/06/2023 tarihli celse 2 nolu ara karar gereği 20/06/2023 tarihinde dava konusu Iğdır İli Söğütlü Mahallesi 62 Ada 77 Parsel de kain 3.226,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz (eski Iğdır İli Söğütlü Mahallesi 62 Ada 5 Parsel de kain) üzerinde keşif yapılarak bilirkişilerden rapor aldırılmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Yıldırım mirasçılarından olan Şirinnar Göl'ün adresi bulunamadığından 21/06/2023 tarihli Harita Mühendisi fen bilirkişi raporu ile 18/07/2023 tarihli Gayrimenkul, İnşaat ve Ziraat bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçmek üzere 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı Şirinnar Göl'e (T.C. NO: 14777668882) bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.