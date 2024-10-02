T.C. ILGIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:00

2024/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Ilgın İlçe, CAMİATİK Mahalle/Köy, Hayvan Pazarı Mevkii, 944 Ada, 58 Parsel, Taşınmaz Ilgın İlçesi Camiatik Mahallesindedir. Taşınmazın yüzölçümü 303,00 m2 dir. Taşınmaz Ilgın İlçe merkezinde bulunan Ilgın Belediye Binasına kuş uçuşu 750-m, Ilgın Otogarına 350-m, Kapalı pazar yerine 150-m Kaymakamlık binasına 800-m uzaklıkta yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri günü itibarıyla tek katlı ev bulunmaktadır.Parsel üzerinde tek katlı kısmi bodrumlu yığma olarak imal edilmiş yapı bulunmaktadır. Yapının duvarları kerpiçtendir. Bazı yerlerinde tadilat yapılmış ve duvarlarda briket kullanılmıştır. Yapı uzun süredir kullanılmamış ve bakımsızdır. Sıvaları kısmen dökülmüş, yapıda taşıyıcı duvarlar yıpranmıştır. Çatısı kiremit örtülüdür. Toplam Yapı alanı 90,00m² dir. Yapı 3-A grubu yapılar sınıfına girmektedir. Yapının %75 yıpranması vardır.Ayrıca ekonomik değeri olmayan kısmi yıkılmış müştemilat bulunmaktadır. Parsel üzerinde 5 erik, 1 elma, 1 adet üzüm asması bulunmaktadır.

Adresi: Camiatik Mahallesi 944 Ada 58 Parsel Ilgın / KONYA

Yüzölçümü: 303 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 4.826.625,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/10/2024 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati: 05/11/2024 - 10:39

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2024 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2024 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.