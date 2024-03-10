T.C. İLİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/258-267 Esas aralığı

Davacı TEİAŞvekili tarafından aşağıda esas numaraları, parsel numaraları ileisimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan(kamulaştırma bedelinintespiti ile, taşınmazın tescili) davalarında

1- Davacı kurumvekili TEİAŞ 'nun dava konusu yere ilişkin olarak; Teşekküllerincetesis edilmekte olan 380 KV İspir-Bağıştaş Enerji İletim Hattı güzergahında kalan taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik olarak TeşekküllerininYönetim Kurulu’nca 03.06.2013 tarih ve 20-240 sayılı kamu yararı kararı alınmış olup, söz konusu bu karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 12.06.2013 tarih ve161 Sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

a- Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı, yüz ölçümü;

Esas No:2023/258

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi islam Köyü 124 ada 6 parsel sayılı taşınmazın, 126 ada 5 parsel sayılı taşınmazın

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliçesi İslam Köyü 124 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 774,54 m2 , 126 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 283,77 m2 lik kısmının tescilini,

Esas No:2023/259

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Konukçu Köyü 131 ada 25 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Konukçu Köyü 131 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 441,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 1.127,82 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak,

Esas No:2023/260

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi kuzukışla Köyü 105 ada 6 parselsayılı taşınmazın

Tapu Bilgileri: ErzincanErzincan İli İliç İlçesi kuzukışla Köyü 105 ada 6 parselsayılı taşınmazın 225,00m2 lik kısmının tescilini,

Esas No:2023/261

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi İslamköy Köyü 127 ada 15 parselsayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi İslamköy Köyü 127 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 593,40 m2 lik kısmının tescilini,

Esas No:2023/262

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi ÇayyakaKöyü 132 ada 50 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi ÇayyakaKöyü 132 ada 50 parsel sayılı taşınmazın 142,16 m2 ,kısmının tescilini,

Esas No:2023/263

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çayyaka Köyü 132 ada 58 parsel sayılı taşınmazın ,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çayyaka Köyü 132 ada 58 parsel sayılı taşınmazıntaşınmazın 1.156,44 m2 lik kısmının tescilini,

Esas No:2023/264

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi ÇayyakaKöyü 132 ada 62 parselsayılı taşınmazın ,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi ÇayyakaKöyü 132 ada 62 parsel sayılı taşınmazın 250,62 m2 lik , 150 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 594,33 m2 lik kısmının tescilini,

Esas No:2023/265

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çayyaka Köyü 132 ada 74 parselsayılı taşınmazın ,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çayyaka Köyü 132 ada 74 parselsayılı taşınmazın 2.463,65 m2 lik kısmının tescilini,

Esas No:2023/266

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çayyaka Köyü 177 ada 26 parselsayılı taşınmazın

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi ÇayyakaKöyü 177 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 893,65 m2 kısmının tescili talebi,

Esas No:2023/267

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çayyaka Köyü 178 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi ÇayyakaKöyü 178 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 4.284,82 m2 kısmının tescili talebi,

b) Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı,

TEİAŞ KURUMU

c) Ayrıca davalılar çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.

d) Açılacak davalarda husumet (Yukarıda c bendinde yazılı) İdareye yöneltilmelidir.

e) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarınıve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.

f) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.CZiraat Bankası ErzincanŞubesine) yatırılacaktır.

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f) Yukarıda esas numaraları yazılı 10 adet davanınduruşmalarına 29.03.2024 günü saat 09:00'danitibaren ERZİNCAN İLÇESİ İLİÇ ASLİYEHUKUK MAHKEMESİNDE başlanacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca durusma günü: 29.03.2024 günü saat: 09:00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 24.01.2024