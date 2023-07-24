T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/311 Esas

Mirasçı Sevim KÖMÜŞCÜ: Ahmet ve Nezahat kızı, 08.04.1967 doğumlu, 48307255778 T.C. Kimlik Nolu

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda adresiniz tespit edilemediğinden şahsınıza tebligat yapılamamış, sonuç olarak tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23.11.2023 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.