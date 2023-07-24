T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2023/311 Esas
Mirasçı Sevim KÖMÜŞCÜ: Ahmet ve Nezahat kızı, 08.04.1967 doğumlu, 48307255778 T.C. Kimlik Nolu
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan araştırmalarda adresiniz tespit edilemediğinden şahsınıza tebligat yapılamamış, sonuç olarak tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 23.11.2023 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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