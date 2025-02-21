T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/767

KARAR NO: 2024/306

Başkasına Ait Marka Hakkına İktibas veya İltibas Suretiyle İthal ya da İhraç Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2024 tarihli ilamı ile Ceza Muhakemeleri Kanunun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen, Merkez Mahallesi Menekşe Sokak No:23 D:1 Avcılar / İstanbul adresinde ikamet eden, Hasan ve Senem oğlu, 03/05/1962 İstanbul doğumlu, KASIM KEMAL BULUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, Cumhuriyet Savcısının istinaf dilekçesi ve katılan kurum vekillerinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 18/02/2025