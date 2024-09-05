T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.09.2024 - 00:00

Dosya No: .17297182-2020/1391-Ceza Dava Dosyası

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Mustafa ve Zarife oğlu 06/06/1984 Halepd.lu sanıkTAHA MUSA hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2020/1391 Esas, 2022/761 Karar sayılı ilamı ile 42 MA 287 plaka sayılı aracın müsaderesine yer olmadığına ilişkin karar verildiği,

Gerekçeli kararın, katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesinin ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın, istinafdilekçesi ve istinaf talebininson ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.