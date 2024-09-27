Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17297182-2021/561-Ceza Dava Dosyası

Konu : İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Halidve Kadriye oğlu01/01/1981Suriye doğumlu AHMED HAMMADİhakkında 5607 SYM suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2021/561 Esas, 2022/358 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında3 ay 10 gün hapis ve 20 TL adli para cezasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararınson ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.