Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17297182-2020/1280-Ceza Dava Dosyası

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Muhammed ve İntizar oğlu 01/01/1992 Damuscus d.lu sanık HASAN BAHRİ hakkında Eşya müsaderesi suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2020/1280 Esas, 2022/654 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarıncacezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve nakil aracının müsaderesine yer olmadığına dair karar verildiği, Gerekçeli kararın, temyiz talebinin ve temyiz başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.İşbu kararın, temyiz talebinin ve temyiz başvurudilekçelerinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.