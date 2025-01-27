T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.01.2025 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/156 Esas 16/01/2025

Mahkememizde görülmekte olan MirasçılıkBelgesi davası nedeniyle;

Hatay ili Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mah. Kain 112 parsel sayılı taşınmaz maliki Hüseyin Akçı'nın sağ olup olmadığı hususunda bilgi sahibi olanların mahkememize başvurmaları, TMK'nun 594 maddesi gereği hak sahiplerinin ilandan başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmesi, aksi halde miras sebebi ile istikak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği İLANEN İHTAR olunur. 16/01/2025