T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27 Aralık 2023

Sayı: E.23826126-2022/146-Ceza Dava Dosyası 20.12.2023

Konu: İLAN

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan mahkememizin 20/06/2023 tarih, 2022/146 esas, 2023/62 sayılı ilamı ilehakkında 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL Adli Para ile Cezalandırılmasına kararı verilen; Mehmet ve Ayşe oğlu, 1991 d.lu, UĞUR KATRANCI tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR