T.C. İSKENDERUN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.12708310-2024/115-Ceza Dava Dosyası 04.02.2025

İskenderun 8. Asliye Ceza Mahkemesince;

Müslüm ve Zahide kızı, 01/01/1995 SEYHAN doğumlu, VAN, İPEKYOLU, Arıtoprak mah/köy nüfusunda kayıtlı olan MELEK SAYĞIN hakkında; Mahkememizin 25/11/2024 tarih ve 2024/115 Esas - 2024/715 Karar sayılı ilamı ile 5237 Sayılı TCK.'nın 106/1 maddesinde belirlenen basit tehdit suçundanhakkında 5 Yıl Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5237 sayılı TCK.'nın 125/1 Maddesinde belirlenen hakaret suçundan hakkında 5 yıl Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya başka bir yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile tutuklu ya da hükümlü olması halinde ise tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle bizzat başvurarak veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirilmek suretiyle mahkememize İTİRAZ edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre tevziden tayin olunacak Asliye Ceza Mahkemesince duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve işbu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. maddesi uyarınca hüküm verilebileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde yargılama sonucunda sanığın ceza alması durumunda CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin uygulanacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.