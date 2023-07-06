T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/197 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: GAZİANTEP/İSLAHİYE
MEVKİİ: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
PARSEL NO: 242 ADA 43 PARSEL
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET PEHLİVAN, AYŞE PEHLİVAN, BEKİR PEHLİVAN VD..
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/197 Esas sayısında dava açılmıştır, davanın duruşması 10/07/2023 tarih saat 09:45'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/06/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01854544