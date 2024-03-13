T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

Sayı: 2024/29 Esas

Konu: İLAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Hızırbey Mahallesi 4343 ada, 1 ve 2parsel nolu taşınmazın hissedarı görünen gaip olduğu iddia edilen Nuri (Taşırcıoğullarından) isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/29 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 02/02/2024