T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.10.2024 - 00:00

Sayı: 2024/29 Esas 17/10/2024

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile DAVALI (GAİP) NURİ ( TAŞİRCİ OĞULLARINDAN) KAYYIMI ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ İLE; Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesi, 4343 ada 1 parsel,4343 ada 2 parsel ve 4345 ada 21 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan “Nuri ( Tasirci Oğullarından ) " nin GAİPLİĞİNE,

2- a-Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesi, 4343 ada 1 parsel sayılı taşınmazda malik olan “Nuri ( Tasirci Oğullarından ) " nin tapu kaydındaki tam hissesinin (561,33 m2) iptali ile Hazineye intikali için Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline,

b- Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesi, 4343 ada 2 parsel sayılı taşınmazda malik olan“Nuri ( Tasirci Oğullarından ) " nin tapu kaydındaki tam hissesinin (425,00 m2) iptali ile Hazineye intikali için Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline,

4- Isparta Halkbank Şubesi'nin AK010738 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline,

3- İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,

4- Gaiplik kararının özetinin davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,

5- Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

6- Davanın mahiyeti gereği yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

7- Davanın niteliği gereği vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı kayyımın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.