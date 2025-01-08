T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/472 Esas

KARAR NO : 2024/671

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 3 YIL 5 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Cüriye oğlu, 16/11/2006 doğumlu RÜSTEM HÜSEYİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.01.2025