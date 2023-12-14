T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 14 Aralık 2023

DOSYA NO: 2017/91 Esas

KARAR NO: 2023/604

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2023 tarihli ilamı ile 142/1.b.1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Muammer ve Feriha kızı, 16/03/1995 doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak mah/köy nüfusuna kayıtlı SİBEL ÇELİKDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.12.2023