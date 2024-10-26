T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/469 Esas

KARAR NO: 2024/515

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Hatem Abdullah'ın TCK'nun 142/2-b maddesi gereğince sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis; SSÇ Hıdır Alabdullah'un TCK'nun 142/2-b maddesi gereğince sonuç olarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmaları kararı verilen dosyanın MÜŞTEKİSİ olan Yakovlevıch ve Emma oğlu, 1984 doğumlu, VLADIMIR KIM tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2024