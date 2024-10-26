T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/356 Esas

KARAR NO: 2024/517

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-h maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Haji Muhammed Suleman ve Shamin Akhter oğlu, 1972 İngiltere doğumlu, SULEMAN ASID tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2024