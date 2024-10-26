T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/527 Esas

KARAR NO: 2024/533

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince SSÇ Yasmin Mohamad hakkında beraat kararı verilen dosyada MÜŞTEKİ olan Salaheldıne ve Amany kızı, 1994 doğumlu, GERMINE ABDRABOU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2024