T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.11.2024 - 00:01

İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/161 Esas

DAVALI : EMİR CAN ÇEKEN (T.C 64504217098)

Davacı ERGÜN AKSOY aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin iş bu dava dosyasında davalı Emir Can Çeken'in adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı borçlu Ömer Han Çekin'in dava konusu taşınmazları diğer davalı Emir Can Çeken'e pek aşağı bir bedelle devir şeklinde gerçekleştirdiğini, muvazaalı ve kanuna aykırı tasarrufun ve devamındaki işlemlerin İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca davacı yönünden iptaline, taşınmazların davalılar mülkiyetinde bulunmaması halinde İİK md.283/II gereğince davanın tazminat talebi olarak değerlendirilerek tazminata mahkum edilmesine, yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi vermeniz, ilk itirazlarınızı bildirmeniz(yetki-işbölümü-tahkim), süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, ilk itirazların ileri sürülemiyeceği ve HMK'nin 128. maddesi uyarınca, "davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tebliğ olunur.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/11/2024