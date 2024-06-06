T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2015/355 Esas

KARAR NO: 2016/218

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2016 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 142/2.b.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Badee ve Sabah kızı, 05/01/1972 doğumlu, Suriye uyruklu ZAINAB ALHASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar ve istinaf ilamı tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.03.06.2024