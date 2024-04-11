T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1814 Esas 04/01/2024
MELEK SEMİN UÇAK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HANİFE YEŞİM UÇAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024GAİP
T.C. KİMLİK NO: 26668981062
ADI SOYADI: HANİFE YEŞİM UÇAK
BABA ADI: AHMET TURGUT
ANA ADI: MELEK SEMİN
DOĞUM TARİHİ: 06/02/1968
DOĞUM YERİ: İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ: Vali Konağı Caddesi Sinoplu Şehit Cemal Sokak Çamsaray Apartmanı A Blok D:10 Nişantaşı
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