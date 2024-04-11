T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.04.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1814 Esas 04/01/2024

MELEK SEMİN UÇAK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HANİFE YEŞİM UÇAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024GAİP

T.C. KİMLİK NO: 26668981062

ADI SOYADI: HANİFE YEŞİM UÇAK

BABA ADI: AHMET TURGUT

ANA ADI: MELEK SEMİN

DOĞUM TARİHİ: 06/02/1968

DOĞUM YERİ: İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ: Vali Konağı Caddesi Sinoplu Şehit Cemal Sokak Çamsaray Apartmanı A Blok D:10 Nişantaşı